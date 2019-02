Erfurt

Landtag will elften Feiertag in Thüringen beschließen

28.02.2019, 01:40 Uhr | dpa

Der Weltkindertag im September soll in diesem Jahr erstmals gesetzlicher Feiertag in Thüringen werden. So sieht es ein Gesetzentwurf von Rot-Rot-Grün vor, der heute vom Landtag in Erfurt abschließend beraten werden soll. Dem ist eine monatelange kontroverse Debatte vorausgegangen. Vor allem die Wirtschaft ist gegen einen weiteren Feiertag und sieht darin einen Standortnachteil. Unterstützung bekommt Rot-Rot-Grün dagegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund.

Vorgesehen ist, den 20. September zum freien Tag zu machen. Kinder sollen mit dem Feiertag als Zukunft der Gesellschaft gewürdigt werden - Eltern sollen etwas mehr Zeit für ihren Nachwuchs haben. Bisher gibt es in Thüringen zehn Feiertage. Andere Bundesländer hätten zwischen 9 und 14 Feiertage, argumentierte die Regierungskoalition.

Im Januar hatte Berlin als erstes Bundesland den Internationalen Frauentag am 8. März zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Damit hat die Hauptstadt jetzt 10 statt 9 Feiertage.