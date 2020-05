Videoanimation zeigt

Wie kann Seife gegen das Coronavirus schützen?

31.05.2020, 17:23 Uhr

Abstand halten und Hände waschen: Das sind die zwei wichtigsten Regeln in der Corona-Krise. Doch wie kann Händewaschen gegen das neue Coronavirus helfen? Dahinter steckt einfaches Prinzip.

Abstand halten und Hände waschen: Das sind die zwei wichtigsten Regeln in der Corona-Krise. Doch wie kann Händewaschen gegen das neue Coronavirus helfen? Dahinter steckt einfaches Prinzip.

Das Händewaschen ist in Corona-Krisenzeiten unabdingbar und noch wichtiger als sonst schon. Diese Erkenntnis gilt seit vielen Wochen. Neben allen anderen Corona-Maßnahmen ist Seife also ein absoluter Garant für effektiven Schutz gegen Covid-19.

Seife wäscht Viren und andere Keime von der Haut. So weit, so einfach. Doch was steckt dahinter und wie schützt sie gegen das neuartige Coronavirus? Eine Videoanimation gibt Aufschluss – im Video oben oder hier.