Zwei Billionen US-Dollar wollte Elon Musk im US-Staatshaushalt einsparen. Die bisherige Bilanz: ernüchternd. Bald geht Musk als Berater. Waren seine Ziele mit Doge ohnehin ganz andere?

Das Versprechen von Elon Musk war gewaltig: Als Berater des US-Präsidenten wollte der Tech-Milliardär ein Drittel der jährlichen Staatsausgaben der USA einsparen – ganze zwei Billionen US-Dollar. Später ruderte er leicht zurück, reduzierte das Ziel auf immer noch gut eine Billion US-Dollar. Doch knapp vier Monate nach Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus und dem Beginn seiner zweiten Amtszeit ist Musk weit davon entfernt, sein Versprechen einzuösen.

Trump gründete zu seinem Amtsantritt eigens das Department of Government Efficiency (Doge), um die Kürzungen umzusetzen. Diese Abteilung für Regierungseffizienz löst seitdem regelmäßig Wirbel aus: Massenentlassungen bei Staatsbediensteten und die Zerschlagung ganzer Behörden machten Schlagzeilen. Nach Angaben der eigenen Webseite will Doge seit dem 20. Januar rund 170 Milliarden US-Dollar an Staatsausgaben eingespart haben.

Doch nur ein Bruchteil davon ist tatsächlich belegt – und selbst die Belege, die Musk und sein Doge-Team bisher geliefert haben, erscheinen zweifelhaft. Ferner sind die bisherigen Kürzungen vorrangig kurzfristig, helfen demnach kaum dabei, die Staatsausgaben über einen längeren Zeitraum zu senken. Ende Mai soll Musk nun als Trump-Berater zurücktreten – ohne sein Ziel erreicht zu haben. Das gemeinsam mit Trump aufgebaute Kartenhaus bricht in sich zusammen. Doch womöglich verfolgten sie ohnehin andere Ziele.

Doch nur 31,8 Milliarden Dollar eingespart?

Laut einer Recherche der "Financial Times" sind lediglich Einsparungen von 31,8 Milliarden US-Dollar durch 10.248 stornierte Verträge oder Änderungen der Papiere dokumentiert. Wirklich nachvollziehbar seien davon jedoch nur gut 6.700 Verträge, berichtet das Blatt. Selbst die ausgewiesenen 31,8 Milliarden US-Dollar könnten also demnach übertrieben sein – die "Financial Times" kommt nach Recherche lediglich auf einen Betrag von etwa 12,4 Milliarden US-Dollar aus klar definierten Verträgen.

Die Zeitung erhebt weitere Zweifel an den Angaben auf der Doge-Webseite: Einige der dort aufgeführten Kürzungen berufen sich dem Bericht zufolge auf vertraglich festgelegte, jedoch theoretische Maximalbeträge, die in Wirklichkeit nie in dieser Höhe ausgegeben worden seien. Zudem habe Doge auch Verträge als Einsparungen verbucht, die ohnehin ausgelaufen wären. Dazu wurden diese laut "Financial Times" teils doppelt erfasst oder zumindest ungenau aufgezählt.

Erschwerend hinzu kommen die möglichen Negativfolgen der von Musk angestrebten radikalen Kürzungen. So könnten Massenentlassungen bei der Bundessteuerbehörde IRS letztlich dazu führen, dass dem Staat potenzielle Einnahmen abhandenkommen: Nach dem Abgang von mindestens 11.000 Mitarbeitern fehlt möglicherweise Personal, das Steuerhinterziehungen verfolgen kann. Auch in vielen anderen Behörden wurden Mitarbeiter zuhauf vor die Tür gesetzt – insgesamt etwa 100.000 Staatsbedienstete.

Musks Kürzungen könnten letztlich zu höheren Kosten führen

Das kann den Staat am Ende teuer zu stehen kommen und letztlich mehr Geld kosten, als eingespart wurde. Gut ein Viertel der Entlassenen klagte sich bereits zurück in den Dienst, etwa 75.000 von ihnen nahmen Angebote über Abfindungen an. Diese Abfindungszahlungen, Gerichtskosten durch weitere Klagen und Produktivitätsverluste können sich letztlich auf bis zu 135 Milliarden US-Dollar summieren, berichtete kürzlich auch die "New York Times".

Nicht zuletzt hat Musks radikaler Ansatz möglicherweise auch internationale Folgen. Gleich zu Beginn von Trumps Amtszeit setzte der Tech-Milliardär die Axt an die Entwicklungsbehörde USAID an: Globale Gesundheitsprogramme und Lebensmittelhilfen standen auf der Kippe. Manche der Zahlungen der US-Regierung wurden mittlerweile wieder aufgenommen, dennoch bleibt die Unsicherheit bestehen.