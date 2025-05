Die Berufung in den Ausschussvorsitz könnte auch zur innerparteilichen Befriedung beitragen, heißt es demnach in der CDU. Sowohl Merz als auch Unionsfraktionschef Jens Spahn sollen Wert darauf gelegt haben, Laschet in eine prominente Position zu bringen, um Spannungen in der Fraktion zu entschärfen. Immerhin zählt Laschet zum Sozialflügel innerhalb der CDU – im Gegensatz zu Merz.