US-Präsident Donald Trump befindet sich derzeit auf einer Auslandsreise im Nahen Osten. In Saudi-Arabien haben sich die Gastgeber dafür eine besonders persönliche Überraschung ausgedacht – vermutlich ganz nach dem Geschmack des republikanischen Präsidenten. Dass Trump ein großer Fan der US-amerikanischen Fast-Food-Kette McDonald's ist, ist weithin bekannt – so auch in Riad.

Während seiner ersten Amtszeit servierte Trump bei Empfängen im Weißen Haus häufig Big Macs und Pommes, und im Wahlkampf stellte sich der 78-Jährige sogar an die Fritteuse in einer McDonald's-Filiale im US-Bundesstaat Pennsylvania .

Seltene Geste für Trump

600 Milliarden US-Dollar Zusage

In der streng kontrollierten saudischen Presse wurde der Besuch als ein neues Kapitel in den amerikanisch-saudischen Beziehungen gefeiert. Das Weiße Haus veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der es die Zusage der Saudis, 600 Milliarden US-Dollar in die USA zu investieren, bekannt gab.