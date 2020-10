Umstrittene Corona-Regel

Gericht kippt Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg

15.10.2020, 12:11 Uhr

Während die Politik noch über das Beherbergungsverbot für Menschen aus Corona-Hotspots diskutiert, schafft ein Gericht Fakten. Ein Urlauber aus Nordrhein-Westfalen hatte einen Eilantrag gestellt.

Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat mit Beschluss einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Das Verbot ist damit in dem Bundesland vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt, wie das Gericht in Mannheim mitteilte. Es können aber noch Rechtsmittel eingelegt werden.



Das umstrittene Beherbergungsverbot gilt bislang für Gäste aus deutschen Regionen, in denen 50 neue Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen registriert wurden. Baden-Württemberg hatte das umstrittene Verbot schon am Donnerstagmittag aufgeweicht, und Geschäftsreisende ausgenommen.

Der Antragsteller kommt aus Nordrhein-Westfalen und hatte einen Urlaub im Kreis Ravensburg gebucht.

Mehr in Kürze.