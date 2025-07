Wie effektiv Minenfelder einen militärischen Vorstoß aufhalten können, mussten die Ukrainer im Sommer 2023 leidvoll erfahren. Im Herbst des Vorjahres hatten sie große Gebiete bei Cherson und Charkiw befreit. Entsprechend groß waren die Erwartungen an die Offensive im Süden des Landes. Doch der Vormarsch der Ukrainer endete schon bald in den dichten Minenfeldern, die Putins Truppen in der Zwischenzeit angelegt hatten. Es war der vorerst letzte Versuch der Ukrainer, ihr Land mit schnellen Vorstößen zu befreien.

Steckt hinter den Austritten eine gemeinsame Strategie?

Polen will seine Grenzen verminen

Estland dagegen nennt als Grund für seinen Austritt aus dem Abkommen ganz konkret die Bedrohung durch Russland. Die Dokumente zum Austritt aus dem Ottawa-Übereinkommen seien bereits bei den Vereinten Nationen in New York eingereicht worden, erklärte das estnische Außenministerium vorigen Freitag. Begründet wurde der Schritt mit der "Sicherheitslage in der Region", die sich "aufgrund der russischen Aggression gegen die Ukraine verschlechtert" habe.

Sind Minenfelder militärisch sinnvoll?

Thiele hält es für verständlich, dass sich die unmittelbaren Anrainer Russlands in Gefahr sehen. "Am stärksten sind sicher die baltischen Ländern bedroht", sagt Thiele. "Sie befinden sich so nah an russischen Kraftzentren wie Kaliningrad, dass wir keine guten Chancen hätten, sie zu verteidigen. Was die Nato in Estland, Lettland und Litauen an Truppen stationiert hat, ist doch eher symbolisch." Gleichzeitig bezweifelt Thiele, dass Minenfelder einen russischen Vormarsch aufhalten könnten. Doch das ist nicht das Einzige, was Thiele an der Entwicklung kritisch sieht.