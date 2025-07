Der Militärhistoriker Sönke Neitzel hat die Bundeswehr als "Sanierungsfall" bezeichnet und eine "drastische Personalreform" gefordert. Neitzel, Professor für Militärgeschichte und Kulturgeschichte der Gewalt an der Universität Potsdam , äußerte sich im Interview mit der "Welt am Sonntag" kritisch gegenüber dem Reformwillen in der Politik, den er über Parteigrenzen hinweg als unzureichend wahrnimmt. Trotz der Bemühungen des Verteidigungsministers Boris Pistorius (SPD) blieben grundlegende strukturelle Probleme bestehen.

"Der zentrale Punkt ist: Über die Hälfte der 180.000 Soldatinnen und Soldaten sind nicht in der Auftragserfüllung einsetzbar. Das ist ein eklatanter Missstand", sagte Neitzel. "Und wir haben 22 Prozent Offiziere – im Kalten Krieg waren es acht Prozent. Wir haben genauso viele Oberstleutnante wie Hauptgefreite. Und niemand im Ministerium scheint bereit, das strukturell zu verändern. Und deshalb wird jede Reforminitiative letztlich in der Bürokratie versanden."

Neitzel: "Derzeit wächst nur eines: die massive Frustration innerhalb der Bundeswehr"

Der Experte schlägt eine "drastische Personalreform" vor – "oben kürzen, unten aufbauen". Was er konkret meint: "30.000 Offiziere und Unteroffiziere müssten frühpensioniert werden, das brächte Zug in den Kamin. Israel kommt mit 25 Prozent Overhead aus – wir liegen bei über 50." Mit Overhead ist der Verwaltungsapparat der Bundeswehr gemeint.

Neitzel sagte weiter: "Die Minister im Kabinett müssen sich die Frage stellen, ob sie alles tun, um nicht an Soldatengräbern stehen zu müssen. Ich an ihrer Stelle hätte Sorge, dass diese Armee vielleicht doch irgendwann kämpfen muss – und ich nicht genug getan hätte, sie darauf vorzubereiten." Die schwarz-rote Regierung könne nun zeigen, dass sie es besser könne als die alte.

Pistorius plant freiwilligen Wehrdienst

Verteidigungsminister Pistorius will einem Medienbericht zufolge derweil bis Ende 2029 rund 114.000 Wehrdienstleistende rekrutieren. Dieses Ziel habe Pistorius bei einer Information von Abgeordneten von Union und SPD im Bundestag zu seinen Plänen für einen neuen Wehrdienst genannt, berichtete der "Spiegel" am Freitag. Demnach will er den Gesetzentwurf für den vorerst freiwilligen Wehrdienst Ende August in das Bundeskabinett einbringen.