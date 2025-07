Newsblog zur US-Politik US-Finanzminister zu Musk: Soll sich aus Politik heraushalten

Elon Musk (Archivbild): Bis vor Kurzem war er noch Berater Donald Trumps – doch die beiden haben sich öffentlich zerstritten. (Quelle: IMAGO/CNP/AdMedia/imago)

US-Finanzminister Scott Bessent kritisiert Elon Musk. Die USA schieben Menschen aus mehreren Ländern in den Sudan ab. Alle Entwicklungen zur US-Politik im Newsblog.

Sonntag, 6. Juli

US-Minister zu Musk: Soll sich aus Politik heraushalten

US-Finanzminister Scott Bessent hat die politischen Ambitionen von Tesla- und Space X-Chef Elon Musk scharf kritisiert. In einem Interview mit CNN riet Bessent Musk, sich auf seine unternehmerischen Aufgaben zu konzentrieren und sich aus der Politik herauszuhalten.

Die Ankündigung Musks, eine neue politische Partei namens "America Party" zu gründen, halte er für einen Fehler. "Ich vermute, dass die Aufsichtsräte seiner verschiedenen Unternehmen ihn dazu ermuntern werden, sich auf seine geschäftlichen Aktivitäten zu konzentrieren", sagte Bessent. Die Aufsichtsräte seien vermutlich nicht erfreut über Musks neue politische Pläne.

Musk hatte zuvor das von Donald Trump unterzeichnete Steuer- und Ausgabengesetz ("Big Beautiful Bill") scharf kritisiert und den US-Präsidenten für die Verschwendung öffentlicher Mittel verantwortlich gemacht. Auf seiner Plattform X sprach Musk von einem "Einparteiensystem", das das Land mit "Verschwendung und Korruption" ruiniere.

Flutkatastrophe in Texas: Welchen Anteil hat Trump?

US-Präsident Donald Trump ist nach der tödlichen Flutkatastrophe in Texas wegen früherer Kürzungen beim Wetterdienst in die Kritik geraten. Laut dem US-Sender CNN und der Zeitung "Texas Tribune" sollen während seiner Amtszeit Hunderte Meteorologen in den vorzeitigen Ruhestand geschickt worden sein, was die Warnfähigkeit der Behörden geschwächt habe. Lesen Sie hier mehr dazu.

Umstrittener US-Moderator interviewt iranischen Präsidenten

Der umstrittene US-amerikanische Talkshow-Moderator Tucker Carlson hat ein Interview mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian geführt und will das Gespräch in Kürze veröffentlichen. Das kündigte der frühere Fox-News-Moderator am Samstag in einem Online-Beitrag an, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Lesen Sie hier mehr dazu.

Diese Probleme kommen jetzt auf Musk zu

Elon Musk hat eine Partei gegründet und will in der US-Politik mitmischen. Doch die Herausforderungen für eine neue politische Kraft sind groß. Lesen Sie hier mehr dazu.

Brics-Staaten äußern "ernsthafte Bedenken" über Trump-Zölle

Die Brics-Staaten wollen bei ihrem Gipfeltreffen in Rio de Janeiro am Sonntag voraussichtlich die "willkürlichen" Zölle von US-Präsident Donald Trump anprangern – ohne ihn jedoch namentlich zu nennen. Die Staaten sind sich laut einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Entwurf einer Gipfelerklärung über "ernsthafte Bedenken" hinsichtlich der US-Importzölle einig. Die Brics-Staaten machen rund die Hälfte der Weltbevölkerung und 40 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus.

"Wir äußern ernsthafte Bedenken über die Zunahme einseitiger" Zoll-Maßnahmen, "die den Handel verzerren und im Widerspruch zu den Regeln der WTO (Welthandelsorganisation) stehen", heißt es in dem Entwurf. Darin wird gewarnt, dass derartige Maßnahmen "den Welthandel weiter einzuschränken drohen" und "die Aussichten für die globale wirtschaftliche Entwicklung beeinträchtigen".

Trumps Gesetz ist eine Kampfansage an Einwanderer

Trumps neues Gesetz sieht gewaltige Summen für die Einwanderungsbehörde ICE vor. Geht die Jagd auf Migranten jetzt erst richtig los? Lesen Sie hier mehr dazu.

Kampfjet fängt Flugzeug über Trumps Aufenthaltsort ab

Ein Kampfflugzeug des Nordamerikanischen Luft- und Raumfahrtverteidigungskommandos (Norad) hat ein ziviles Flugzeug abgefangen, das in den temporär gesperrten Luftraum über Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey, eingedrungen war. Dort befindet sich ein Golfplatz, auf dem US-Präsident Donald Trump das Wochenende verbringt.

Das zivile Flugzeug verletzte laut der Behörde den Luftraum gegen 14.39 Uhr Ortszeit. Das US-Kampfflugzeug führt ein sogenanntes "Headbutt"-Manöver (mehrfacher schneller Vorbeiflug) durch, um die Aufmerksamkeit des Piloten zu erlangen, und begleitete das Flugzeug anschließend sicher aus dem gesperrten Bereich.

USA schieben Migranten in den Sudan ab