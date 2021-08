Nach Belästigungsvorwürfen

New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo tritt zurück

10.08.2021, 18:24 Uhr | dpa

Nach einem Bericht zu sexueller Belästigung wurde der Druck auf New Yorks Gouvernor Cuomo wurde immer größer. Selbst US-Präsident Joe Biden stellte sich gegen den Demokraten. Jetzt hat der Politiker reagiert.

Der Gouverneur des US-Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, tritt zurück. Der 63-Jährige zog damit am Dienstag die Konsequenzen aus Vorwürfen mehrerer Frauen wegen sexueller Belästigung. "Ich kann jetzt am besten helfen, wenn ich beiseite trete", sagte Cuomo. Zuvor hatten Politiker beider Parteien, darunter US-Präsident Joe Biden, seinen Rücktritt gefordert.

Vor einer Woche war ein Untersuchungsbericht von Generalstaatsanwältin Letitia James zu dem Ergebnis gekommen, dass der 63-jährige Gouverneur ehemalige und jetzige Mitarbeiterinnen der Behörden des Bundesstaats sexuell belästigt habe. Der Bericht zeichnet nach Informationen der "New York Times" auch von Beraterin DeRosa ein wenig schmeichelhaftes Bild. Sie habe geholfen, Vergeltungsmaßnahmen gegen eine der Frauen zu ergreifen, die Cuomo beschuldigen.

Der Bericht macht Cuomo für unerwünschte Berührungen, Küsse, Umarmungen und unangebrachte Kommentare verantwortlich. Außerdem habe der seit 2011 amtierende Gouverneur eine für Frauen "feindliche Arbeitsatmosphäre" und ein "Klima der Angst" geschaffen. Cuomo drohte ein Amtsenthebungsverfahren. Der Gouverneur hatte die Anschuldigungen immer wieder zurückgewiesen und einen Rücktritt abgelehnt.