Todesangst in der Taliban-Hölle

Bundeswehr-Helfer im Video: "Sie werden meinen Kopf abschneiden"

Gemeinsam mit der Bundeswehr ging Ahmad Samim Jabari jahrelang gegen die Taliban vor. Jetzt droht ihm die Hinrichtung. An Deutschland richtet er klare Worte – und eine Bitte. (Quelle: t-online)

Mit der Bundeswehr ging er jahrelang gegen die Taliban vor. Das könnte jetzt tödliche Folgen haben. Der aufwühlende Appell eines Bundeswehr-Helfers in Kabul – im Video.



Während ihres Einsatzes in Afghanistan war die Bundeswehr auf Helfer vor Ort angewiesen. Wegen seiner Arbeit ist Ahmad Samim Jabari nun in Lebensgefahr. "Sie werden mir die Haut abziehen und mir den Kopf abschneiden", sagt der 28-Jährige, als ihn t-online vor Ort in Kabul erreicht.

Er steckt in Lebensgefahr, hat kein Visum für Deutschland. Ganz oben auf der Todesliste der Terrorgruppe stehen ehemalige Ortskräfte wie Jabari. Ihm droht die Hinrichtung. Unser Videotelefonat mit ihm wird zu einem dramatischen Appell an Deutschland.

Wie genau Ortshelfer wie Ahmad Samim Jabari mit der Bundeswehr jahrelang zusammengearbeitet haben, was Gegnern der Taliban droht und welche klaren Forderungen Jabari an Deutschland stellt, sehen Sie hier. Alternativ finden Sie das Video oben im Artikel.