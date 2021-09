Taliban an der Macht

Noch vor wenigen Tagen spielten sich am Kabuler Flughafen chaotische Szenen ab. Tausende hofften auf einen Platz in einem der Flugzeuge. Inzwischen ist es dort menschenleer und es zeigt sich ein Bild der Zerstörung.

Die letzten US-Truppen sind aus Afghanistan abgezogen. Die Taliban haben die Kontrolle über das Land übernommen. Auf dem Flughafen in Kabul finden sie neben zahlreichen Fahrzeugen auch Flugzeuge und technische Geräte.

Videoaufnahmen von vor Ort zeigen, in welch erschreckendem Zustand das US-Militär, andere Streitkräfte und Zivilisten den Flughafen hinterlassen haben – und was nun den Taliban in die Hände gefallen ist.

