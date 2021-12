Staatsanwaltschaft Hamburg

Anklage gegen HSV-Profi Bakery Jatta

06.12.2021, 13:10 Uhr | MEM, t-online, dpa

Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat gegen Zweitliga-Profi Bakery Jatta vom Hamburger SV Anklage erhoben. Nach Auffassung der Behörde soll er tatsächlich Bakary Daffeh heißen.

Neue Bewegungen im Fall um den zweitliga-Profi Bakery Jatta. Wie die Staatsanwaltschaft Hamburg in einer Mittelung schreibt, hat sie gegen den Flügelspieler eine Anklage erhoben.



Darin heißt es: "Dem Angeschuldigten werden Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in vier Fällen sowie in einem weiteren Fall mittelbare Falschbeurkundung vorgeworfen."

Erste Zweifel kamen 2019 auf

Nach Auffassung der Behörde soll er tatsächlich Bakary Daffeh heißen und auch ein falsches Geburtsdatum angegeben haben. In der Mitteilung schreibt die Staatsanwaltschaft weiter: "Damit wollte er laut Anklage erreichen, dass ihm wegen der behaupteten Minderjährigkeit und des sich daraus ergebenen Abschiebehindernisses eine Duldung erteilt wird. Tatsächlich war der Angeschuldigte zuvor bereits unter seinen Echtpersonalien Bakary Daffeh, geboren am 06.11.1995, bei verschiedenen afrikanischen Vereinen als Fußballprofi tätig."

Jatta kam im Sommer 2015 als Flüchtling ohne Pass und Aufenthaltstitel nach Deutschland. Er gab er sich als 17-Jähriger aus. Damit fiel er in die Kategorie "unbegleitete Minderjährige in Deutschland" – und durfte somit damals bleiben.

Die "Sport Bild" hatte 2019 erstmals davon berichtet, dass Jatta in Wirklichkeit Daffeh sein könnte. Im Juli 2020 hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg Jattas Wohnung in Hamburg durchsucht. Jatta debütierte im April 2017 für die Hamburger. Seitdem stand er in 123 Pflichtspielen auf dem Rasen, erzielte 16 Tore.