Aufnahmen zeigen Explosionen in der Ostukraine

Im Video: Anwohner verzweifelt: "Einige sind tot, andere sind weg"

Die Lage in der Ostukraine verschärft sich zunehmend – auch in den Gebieten, die in ukrainischer Hand sind. Anwohner sind entsetzt – und haben eine düstere Vorahnung, wie ein Video von vor Ort zeigt.



Es war fünf Uhr morgens, als plötzlich Glas splitterte und alles in der Wohnung von Zoya wackelte – so berichtet es die 68-Jährige. Die Rentnerin lebt in Nowoluhanske, einem kleinen Ort in der Region Donezk und direkt neben dem Gebiet, das Wladimir Putin als unabhängig anerkannt hat. Auch jenseits der Separatistengebiete soll es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Angriffen gekommen sein. Das berichten das ukrainische Militär sowie Bürgerinnen und Bürger wie Zoya.

Auf Videoaufnahmen vom Dienstag sind ebenfalls immer wieder Explosionen zu hören. Diese Bilder, was die Menschen aus diesen Gebieten erzählen und welche drastischen Maßnahmen in Schulen ergriffen werden, sehen Sie im Video oben oder hier.

Anm. d. Red.: Angaben aus dem Konfliktgebiet sind derzeit nicht unabhängig überprüfbar. Sowohl die Separatisten als auch Russland haben in den vergangenen Tagen bewusst Falschinformationen verbreitet, um einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen.