Berlins Polizeipr├Ąsidentin Barbara Slowik betonte am Abend im RBB, man ermittele wirklich in alle Richtungen. Psychische Beeintr├Ąchtigungen seien zwar nicht auszuschlie├čen, aber alle anderen Hintergr├╝nde ebenso wenig. Die Ermittlungen w├╝rden von einer Mordkommission gef├╝hrt. "Hinweise auf eine politische Tat haben wir derzeit so nicht, dass wir jetzt den Staatsschutz sozusagen die Ermittlungen ├╝bernehmen lassen w├╝rden." Unter anderem wurde die Wohnung des Fahrers in Charlottenburg durchsucht. Viel versprechen sich die Ermittler auch von Videos und Fotos von Zeugen.

"Es verschl├Ągt uns die Sprache"

Am Abend gedachten unterdessen zahlreiche Menschen in der Ged├Ąchtniskirche der get├Âteten Frau und der Verletzten. Vor Ort waren unter anderem Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Gr├╝ne), Berlins Regierende B├╝rgermeisterin Franziska Giffey und Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (beide SPD), aber auch Einsatzkr├Ąfte der Feuerwehr und Polizei. Auch viele B├╝rgerinnen und B├╝rger dr├╝ckten bei der Andacht ihre tiefe Anteilnahme aus.

Auf arglose Menschen sei bei dem Vorfall am Mittwoch "brutale Gewalt" eingebrochen, sagte die Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein bei der Andacht. "Eine solche Situation verschl├Ągt uns die Sprache." Viele Zeugen und Betroffene h├Ątten noch die Schreie der Menschen in den Ohren. Die Polizei richtete eine Telefonhotline f├╝r Angeh├Ârige ein, vor Ort waren Seelsorgerinnen und Seelsorger im Einsatz.

Der Fahrer war nach dpa-Informationen mit einem Auto unterwegs, das seiner ├Ąlteren Schwester geh├Ârt. Er soll der Polizei bereits wegen mehrerer Delikte bekannt gewesen sein, allerdings nicht in Zusammenhang mit Extremismus.

Der Vorfall am Mittwoch spielte sich nach bisherigem Stand so ab: Der Mann fuhr den Renault-Kleinwagen am sp├Ąten Vormittag an der Stra├čenecke Ku'damm und Rankestra├če auf den B├╝rgersteig des Ku'damms und in die Menschengruppe. Dann fuhr er auf die Kreuzung und knapp 200 Meter weiter auf der Tauentzienstra├če Richtung Osten. Kurz vor der Ecke Marburger Stra├če lenkte er den Wagen erneut von der Stra├če auf den B├╝rgersteig, touchierte ein anderes Auto, ├╝berquerte die Marburger Stra├če und landete im Schaufenster einer Parf├╝merie.

Erinnerungen an Amokfahrt 2016

Die betroffenen Sch├╝ler sollen eine Anlaufstelle in ihrer Schule finden. An diesem Donnerstag werde die Schule ihren Regelbetrieb aufnehmen und zugleich die Sch├╝ler in Empfang nehmen, die aus Berlin mit Bussen zur├╝ckgebracht w├╝rden, sagte der B├╝rgermeister von Bad Arolsen, Marko Lambion (unabh├Ąngig). Betroffen sei eine Abschlussklasse mit 24 Sch├╝lern einer Realschule in Bad Arolsen. Sie sollten betreut und aufgefangen werden.

Der Unfallort befindet sich unweit der Ged├Ąchtniskirche am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg. Dort war im Dezember 2016 ein islamistischer Attent├Ąter in einen Weihnachtsmarkt gefahren. Dabei und an den Sp├Ątfolgen starben insgesamt 13 Menschen, mehr als 70 wurden verletzt.

Die Gegend, in der sich der t├Âdliche Vorfall am Mittwoch ereignete, ist wegen der vielen Gesch├Ąfte, Caf├ęs und Sehensw├╝rdigkeiten oft sehr belebt. Sie ist ein Anziehungspunkt f├╝r Touristen aus dem In- und Ausland.