Drei Tote in Bienenbüttel bei Lüneburg

In dem Wohngebiet in Bargdorf, einem Ortsteil von Bienenb├╝ttel im Landkreis Uelzen, h├Ątten Anwohner am Mittag mehrere Schussger├Ąusche und Schreie geh├Ârt und die Polizei informiert, hie├č es in der Mitteilung vom Abend. Ein Gro├čaufgebot von Einsatzkr├Ąften habe den Bereich weitr├Ąumig abgesperrt. Im Au├čenbereich eines Grundst├╝cks sei dann eine leblose Person entdeckt worden.