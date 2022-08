Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

die Empörungswelle ebbt nicht ab. Auch der RBB selbst, der sich in der Affäre Schlesinger bisher vorbildlich verhält, kann die Wogen nicht glätten. Immer neue Vorwürfe kommen auf – und damit die Frage: Hat das Fehlverhalten System bei den Öffentlich-Rechtlichen?

"Natürlich nicht", versuchen sie in den Chefetagen von ARD und ZDF zu rufen. "Wir werden in Sippenhaft genommen", heißt es nun. Dennoch werfen die Enthüllungen Fragen auf. Millionen Beitragszahler in Deutschland haben ein Anrecht darauf, zu erfahren, was an den Anschuldigungen von angeblicher Vetternwirtschaft und Vorteilsannahme dran ist. Das beschäftigt künftig die Staatsanwaltschaft – und es ist Diskussionsthema in unserem aktuellen Wochenendpodcast. Meine Kolleginnen Miriam Hollstein und Lisa Fritsch und ich erörtern die Frage, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert werden könnte oder ob er ganz abgeschafft werden sollte, wie es in Frankreich jetzt der Fall ist. Hören Sie rein:

Dabei sind wir nicht immer einer Meinung – und dennoch zeigt sich am Ende eine klare Haltung. Denn egal, wie rau der Wind in Richtung ARD, ZDF und Co. wehen mag: Das Legitimationsproblem kennt der öffentlich-rechtliche Rundfunk so gut wie den Quotensieg am "Tatort"-Sonntag. Auch in anderen Ländern wird der Kampf um BBC, France Télévision oder SRF längst erbittert geführt.

Doch wer braucht an diesem Wochenende schon das Fernsehprogramm? Es erwarten uns Sonnenschein und Temperaturen von über 30 Grad. Genießen Sie Ihre freien Tage im Garten, am Strand oder im Schatten der Bäume bei einem Ausflug in die umliegenden Wälder.

Wohin auch immer es Sie verschlagen mag: Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Am Montag erwartet Sie dann ein Tagesanbruch von meinem Kollegen David Schafbuch aus dem Politikressort.

