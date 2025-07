Es ist nur eine von tatsächlich vielen Fragen zur Maskenbeschaffung, die offen zutage liegen. Ganz ohne, dass man etwas in die Sache reingeheimnissen oder unbelegte Maximalvorwürfe erheben müsste. Auch in Skandalen gibt es Graustufen. Nicht jeder Vorwurf trifft, nicht jeder Vorwurf hilft in der Sache.

Etwas anderes, was Grünen-Politikerin Paula Piechotta am Dienstag gesagt hat, ist deshalb sehr richtig: "Am Ende werden wir an der Stelle nur weiterkommen mit einem Untersuchungsausschuss." Nur dort könnten Menschen unter Eid vernommen werden. Und zwar nicht nur Sudhof, Spahn und Warken, sondern auch Händler und Logistiker. Die so gewonnenen Informationen könnten am Ende sogar dabei helfen, in den 100 Gerichtsprozessen möglichst viel der 2,3 Milliarden Euro plus Zinsen und Prozesskosten zu retten, die dort auf dem Spiel stehen.