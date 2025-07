morgens erhebe ich mich wie ein Kran aus rostigem Eisen. Jeder Handgriff ein knarrendes Rätsel, jeder Schritt ein tastendes Zwiegespräch mit dem Boden. Das Badezimmer liegt nur sechs Schritte entfernt – ich zähle sie jedes Mal: sechsmal auftreten, drei Pausen, ein Zittern am Türrahmen. Er hält mich. Oder halte ich ihn? Manchmal bewegt sich alles, dann wird mir ganz schummrig. Dann höre ich Geräusche, von denen ich nicht weiß, ob sie draußen oder in mir klingen.

Die Hüfte schmerzt wieder – nicht reißend, sondern wie ein uralter Rhythmus, der immerzu pocht, leise, aber unnachgiebig. Die Hände sind geschwollen, die Finger steif wie morsches Holz. Sie gehorchen nur noch widerwillig, als wollten sie mir etwas heimzahlen. Ich habe viel getan in meinem Leben – geackert, gepflegt, gekocht, geschrieben. Und jetzt? Brauche ich zehn Minuten, um die Knöpfe am Kleid zu schließen.

Der Körper ist zu einem Feind mit gebieterischer Stimme geworden. Er kündigt Schmerzen an wie ein Folterknecht: So, heute ist die Schulter dran! Oder: Heute nehmen wir uns das Becken vor! Ich nehme Tabletten, jede birgt ein anderes Versprechen. Manche halten Wort, die meisten nicht. Neulich blieb der Löffel im Kartoffelbrei stecken, weil die Hand nicht mehr will. Manchmal vergesse ich, dass ich früher stark war. Dass ich schwimmen, tanzen, rennen, ein Kind auf der Hüfte tragen konnte. Ich habe viel gearbeitet, so viel. Hab jahrzehntelang keine Mühen gescheut, wir hatten ja viel weniger früher. Es waren harte Jahre nach dem Krieg. Später wurde es besser, aber Arbeit gab es immer von früh bis spät. Die Welt stand uns offen.

Ich bin nicht undankbar. Ich habe gelebt, geliebt, gelacht – so sehr, dass mir die Tränen kamen. Habe Kinder geboren und Freunde beerdigt. Habe das Glück manchmal sogar erkannt, als es da war. In meinem Kopf ist seit einiger Zeit mehr Platz als früher, das muss das Alter sein, 85 Jahre sind kein Pappenstiel. Aber manchmal fliegen mir plötzlich Erinnerungen zu: der Sommer am Meer, das salzige Haar des Kindes auf meinem Schoß, der lange Kuss im Abendlicht, der gar nicht enden wollte. Das Leben war so prall – voller Glück, voller Unglück und mit Fehlern wie Kiesel in der Tasche: Man spürt sie, aber sie gehören dazu. Irgendwann werde ich sie nicht mehr spüren. Der Tod sitzt schon neben mir auf der Couch.