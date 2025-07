die Sprache prägt das Bewusstsein. Man denkt anders über Dinge, je nachdem, ob man sie so oder so nennt. Hören Sie beispielsweise in den Nachrichten, dass die Bundesregierung "die Wirtschaft ankurbeln", "Investitionen boostern" und "den Konjunkturmotor wieder zum Laufen bringen" wolle, klingt das erst mal toll, vielversprechend, irgendwie dynamisch. Hören Sie hingegen, die Regierung strebe eine "Streichung der Gasumlage", die "Einführung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit" und die "Entwicklung einer Chemieagenda" an, verstehen Sie vermutlich so wie ich erst mal nur Bahnhof.