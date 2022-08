Atomkraft: Umweltverbände wollen im Falle einer Laufzeitverlängerung klagen

Im Falle einer Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke wollen Umweltverbände alle Rechtsmittel ausschöpfen, um diese zu verhindern. Dies kündigte der Chef des Bund Naturschutz Bayern, Richard Mergner, in München an.

Gemeinsam mit allen anderen Umweltverbänden wie Greenpeace appelliere der BUND an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie an die Bundestagsabgeordneten von SPD und Grünen, den Wiedereinstieg in die Atomwirtschaft zu verhindern und die deutschen Reaktoren wie geplant am 31. Dezember abzuschalten.