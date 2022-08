Bundesumweltministerin Steffi Lemke fürchtet weitere Schäden nach Fischsterben an der Oder

Die Bundesumweltministerin Steffi Lemke erwartet für die Oder langfristige Schäden. Ob sich der Fluss an der Grenze zu Polen wieder vollständig erholen werde, lasse sich noch nicht sagen, so die Grünen-Politikerin im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). "In der Oder als Ökosystem entstand weit größerer Schaden als das Fischsterben allein", so Lemke. Die ersten Untersuchungsergebnisse ließen befürchten, dass es gravierendere Schäden geben könnte.