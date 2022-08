Bild von Chorizo-Wurst: Forscher erlaubt sich Scherz

Aktualisiert am 04.08.2022 - 17:24 Uhr

Die Bilder aus dem Weltraum, aufgenommen mit dem James-Webb-Teleskop der Nasa, begeisterten am Sonntag die Welt. In diesem Zusammenhang veröffentlichte der französische Physiker und Wissenschaftsphilosoph Etienne Klein auf Twitter ein Bild, das angeblich den Proxima Centauri zeigen sollte – den Stern, der der Sonne am nächsten liegt. Das Bild sei ebenfalls mit dem neuen James-Webb-Teleskop aufgenommen worden, schrieb er dazu. "Diese Detailgenauigkeit ... eine neue Welt wird Tag für Tag enthüllt", ergänzte Klein. Doch dabei handelte es sich nicht um eine Aufnahme des Sterns.