Vorfall in Bayern

Zollamt wegen radioaktiven Päckchens geräumt

16.04.2019, 15:28 Uhr | dpa

Wegen eines radioaktiven Päckchens ist das Zollamt Erlangen-Tennenlohe in Bayern geräumt worden. (Symbolbild) (Quelle: Willi Schewski/imago images)

Ein Paket hat in einem Zollamt in Bayern Alarm ausgelöst: Der Empfänger hatte es eigentlich nur abholen wollen – doch dann schlug ein Strahlenmessgerät an.

Wegen eines radioaktiven Päckchens ist das Zollamt Erlangen-Tennenlohe geräumt worden. Der Empfänger wollte die mit Erz gefüllte Postsendung Anfang April vom Zoll abfertigen lassen. Als er es vor den Beamten öffnete, entdeckten die Mitarbeiter ein Strahlenwarnzeichen auf der Ware. Wie der Zoll mitteilte, schlug ein Strahlenmessgerät an. Das Gebäude wurde geräumt.





Später stellte sich heraus, dass die Strahlung für die Gesundheit ungefährlich war. Der Zoll zog das Päckchen trotzdem ein. Weil der Empfänger als Fachmann bekannt ist, gab das zuständige Landesamt für Umwelt das Uranerz schließlich frei.