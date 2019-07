Polizei fasst Ausreißer

Vier Kinder fahren mit Auto 1.000 Kilometer durch Australien

15.07.2019, 07:14 Uhr | AFP

Landstraße in Australien: Die Tour der vier Kinder führte etwa 1.000 Kilometer von Rockhampton in Queensland bis Grafton im Bundesstaat New South Wales. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)