Am Münchner Marienhof

Ehepaar verwechselt U-Bahn-Eingang mit Parkhaus

04.08.2019, 14:07 Uhr | dpa

Auf der Suche nach einem Parkplatz hat ein Ehepaar in München einen U-Bahn-Eingang mit einer Einfahrt zur Tiefgarage verwechselt. Das Auto musste von der Feuerwehr wieder befreit werden.

Statt in einem Parkhaus hat sich ein Ehepaar auf den Treppen eines U-Bahn-Eingangs am Münchner Marienhof wiedergefunden. Der Wagen des älteren Ehepaars mit französischem Kennzeichen musste am Sonntagmittag abgeschleppt werden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Auf Fotos ist zu sehen, wie die Berufsfeuerwehr mit einem Kranwagen das schwarze Auto aus dem U-Bahn-Eingang herauszieht.



U-Bahnhof mit Tiefgarage verwechselt: In #München ist ein französisches Ehepaar auf der Suche nach einem Parkplatz mit dem Auto in den U-Bahn-Eingang am Marienhof gefahren. Das Auto blieb an der Treppe hängen. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten laufen noch. pic.twitter.com/3P9HzImorE — BR24 (@BR24) August 4, 2019

Das Ehepaar hatte den Eingang den Angaben der Polizei zufolge mit einem Parkhaus verwechselt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.