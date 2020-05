Polizei alarmiert

Brandenburg: Suche nach vermeintlicher Raubkatze endet kurios

20.05.2020, 17:05 Uhr | dd, t-online.de

Die Brandenburger Polizei warnt vor einer gesichteten Raubkatze in Waltersdorf – doch die Situation wird wenig später überraschend aufgelöst.

In Brandenburg hat es kurzzeitige Aufregung um eine Warnung der Polizei gegeben. "In Waltersdorf (LDS) ist eine Raubkatze gesichtet worden und läuft dort frei herum", twitterte die Behörde am Mittwochnachmittag. "Wir sind vor Ort, suchen nach dem Tier und versuchen es einzufangen. Bleiben Sie bitte zu Hause und rufen die 110 an, wenn Sie das Tier sehen!"

#8ung

In #Waltersdorf (LDS) ist eine #Raubkatze gesichtet worden und läuft dort frei herum. Wir sind vor Ort, suchen nach dem Tier und versuchen es einzufangen. Bleiben Sie bitte zu Hause und rufen die 110 an, wenn Sie das Tier sehen! — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 20, 2020

Dazu lieferte die Polizei wenig später ein Foto des gesuchten Tieres nach, das durch die Musterung entfernt an einen Leoparden erinnern könnte.



#Update

Bei dem gesuchten Tier, handelt es sich um dieses: ⬇️



Aktuell prüfen wir, um welches Tier es sich handeln könnte. Unser #Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. pic.twitter.com/7qzEpExrzX — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 20, 2020

Allerdings gab es schon wenig später Entwarnung: Die vermeintliche Raubkatze stellte sich offenbar doch "nur" als Stubentiger heraus:

#Update

Nach Prüfung des Sachverhalts können wir eine #Entwarnung geben.

Von dem gesuchten Tier geht KEINE Gefahr aus. Es handelt sich vermutlich um eine Katzenart, welche in der Region gehalten wird.

Wir bedanken uns für das zügige Teilen des Tweets! — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) May 20, 2020

"Von dem gesuchten Tier geht KEINE Gefahr aus", schrieb die Polizei. "Es handelt sich vermutlich um eine Katzenart, welche in der Region gehalten wird. Wir bedanken uns für das zügige Teilen des Tweets!"