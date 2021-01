Ekel erregend

Restaurant liefert Hähnchen mit Maden

26.01.2021, 09:54 Uhr | AFP

Alles andere als appetitlich: Als ein Jugendlicher in Bayern sein bestelltes Essen verspeist, beißt er plötzlich auf frittierte Maden. Der Fund hat für das Restaurant womöglich Konsequenzen.

Ekelerregendes Fastfood hat ein 17-Jähriger in Buchloe im Allgäu geliefert bekommen. In der von einem Lieferservice gebrachten Chickenbox befanden sich Sonntagmittag auch Maden, wie die Polizei in Kempten mitteilte. Der Jugendliche habe dies erst beim Essen gemerkt. Die toten Maden seien offenbar von dem Restaurant mitfrittiert worden.

Die von dem 17-Jährigen alarmierte Polizei habe bei der Überprüfung des Restaurants "erhebliche Hygienemängel" festgestellt. Bei den weiteren Ermittlungen werde nun die Lebensmittelbehörde eingebunden.