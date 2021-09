Weltausstellung in Dubai

Mit einem Jahr Verspätung – Feierliche Eröffnung der Expo

30.09.2021, 21:14 Uhr | dpa

Wegen der Corona-Pandemie musste die Expo 2020 verschoben werden, jetzt war in Dubai die große Eröffnungsfeier. Es ist die erste Weltausstellung in einem arabischen Land.

Mit einer farbenfrohen Lasershow und Auftritten von Startenor Andrea Bocelli und Pianist Lang Lang ist die Weltausstellung Expo feierlich in Dubai eröffnet worden. Die Zeremonie wurde am Donnerstag auf dem Al-Wasl-Hauptplatz des Messegeländes auch von Feuerwerk und Tanzeinlagen begleitet. Sie markierte den Auftakt der sechs Monate langen Schau, die sich um Themen wie Nachhaltigkeit und Mobilität dreht. Auch der emiratische Musiker Hussain al-Dschassmi, der saudische Sänger Mohammed Abdu und die libanesisch-amerikanische Sängerin Mayssa Karaa traten auf.

Die Expo 2020 mit rund 190 teilnehmenden Ländern ist die erste Weltausstellung im arabischen Raum. Wegen der Corona-Pandemie war sie um ein Jahr verschoben worden, ihren Namen hat sie trotz der Verschiebung behalten. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, müssen Besucher ab 18 Jahren einen Impfnachweis oder einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter sein darf als 72 Stunden. Kostenlose PCR-Tests werden auch am Messegelände angeboten, das Ergebnis kommt nach etwa vier Stunden.

Für die Eröffnungsfeier am Donnerstag holten sich die Veranstalter prominente Unterstützung. Geleitet wurde das Team rund um die Show von Scott Givens, der mit seiner Produktionsfirma nach eigenen Angaben bei mehr als 400 Großveranstaltungen und 15 Olympischen Spielen mitwirkte. Am Bau der Kuppel, laut Betreibern die weltweit größte Fläche für 360-Grad-Laserprojektionen, wirkten mehr als 800 Ingenieure, Techniker und Baufachleute mit. Während der Eröffnungszeremonie verwandelte sie sich mal in eine bunte Unterwasserwelt, mal in einen unendlichen Sternenhimmel.