Ein Koch probiert sein Gericht (Archiv): Der "Gault&Millau" zeichnet drei Restaurants mit f├╝nf Kochhauben und Pr├Ądikat aus. (Quelle: Jens B├╝ttner/dpa-Zentralbild/dpa-bilder)

Top-Trio ausgezeichnet: Der Gourmetf├╝hrer "Gault&Millau" hat seine Jahresausgabe vorgestellt. Daf├╝r setzen die Restauranttester auf ein neues Bewertungssystem.

Das "Vend├┤me" in Bergisch Gladbach, "Victor's Fine Dining" im saarl├Ąndischen Perl und das "Waldhotel Sonnora" in Dreis in Rheinland-Pfalz bilden nach Ansicht des Restaurantf├╝hrers "Gault&Millau" das Top-Trio der deutschen Spitzengastronomie. Das geht aus der neuen Jahresausgabe des Gourmetf├╝hrers hervor, die am Montag ver├Âffentlicht wurde. Die drei Lokale wurden von den Restauranttestern jeweils mit f├╝nf Kochhauben und Pr├Ądikat ausgezeichnet.

Mit der Auszeichnung wird den Restaurants eine besondere Ehre zuteil. Mit f├╝nf normalen Kochhauben folgen "Aqua" in Wolfsburg, "Schwarzwaldstube" in Baiersbronn in Baden-W├╝rttemberg, "Tim Raue" in Berlin und als neue Aufsteiger in diese Kategorie "Restaurant Haerlin" in Hamburg und "Restaurant Schanz" in rheinland-pf├Ąlzischen Piesport an der Mosel.

Rund 100 Restaurants neu aufgenommen

In der neuen Ausgabe verzichtet "Gault&Millau" erstmals auf die zus├Ątzliche Vergabe von Punkten an die Spitzenrestaurants. Die Bewertung erfolgt durch die Anzahl von vergebenen Kochhauben plus des zus├Ątzlichen Pr├Ądikats in der Kategorie ÔÇô und zwar nur f├╝r die K├╝che, nicht f├╝r Ausstattung und Service eines Restaurants, wie betont wird. Trotz der Corona-Pandemie entwickle sich die gastronomische Landschaft in Deutschland weiter, "Vielfalt und Qualit├Ąt nehmen ungeachtet aller Krisen zu."