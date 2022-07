New York: Dinosaurier-Skelett für acht Millionen Dollar steht zur Auktion

Auktionshaus will vollst├Ąndiges Dinosaurier-Skelett versteigern

Es ist eine eher ungew├Âhnliche Auktion: In New York steht bald ein mehrere Meter gro├čes Dinosaurier-Skelett zum Verkauf ÔÇô als einziges weltweit.

Das New Yorker Auktionshaus Sotheby's will Ende Juli das vollst├Ąndig erhaltene Skelett eines Gorgosaurus versteigern. Der drei Meter hohe und 6,7 Meter lange Gorgosaurus sei das einzige Exemplar, das ├╝berhaupt zum Verkauf stehe, sagte Sotheby's-Expertin Cassandra Hatton. Sein Sch├Ątzpreis liegt demnach zwischen f├╝nf und acht Millionen Dollar (4,9 und knapp 7,9 Millionen Euro). Ein Video des Auktionshauses zeigt die Ausma├če des Skeletts:

Der Gorgosaurus ("Ungest├╝me Echse") lebte in der Oberkreidezeit und starb vor etwa 77 Millionen Jahren aus. Er wog in der Regel zwei Tonnen und war etwas kleiner als sein ber├╝hmter Verwandter, der Tyrannosaurus rex.

Gorgosaurus-Funde normalerweise im Museum

Das zur Versteigerung stehende Exemplar wurde 2018 im US-Bundesstaat Montana gefunden. Seitdem befand es sich stets in Privatbesitz, was laut Hatton ungew├Âhnlich ist. Alle anderen Gorgosaurus-Funde f├Ąnden sich in Museen.