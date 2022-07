USA: Mann lebt seit Jahrzehnten auf Kreuzfahrtschiffen

Seit 23 Jahren lebt er auf dem Meer: Mario Salcedo, ehemaliger Finanzier, hat 1997 sein Leben an Land hinter sich gelassen und lebt nun auf Kreuzfahrtschiffen. Das berichtet das britische Magazin "Mirror". Nur zwei Wochen pro Jahr ziehe es ihn demnach zurück an Land, in seine Eigentumswohnung in Miami. Jedes Mal wieder merke der 70-Jährige dort jedoch, dass er "seine Landbeine verloren" habe. Geradeaus laufen könne er nicht mehr.