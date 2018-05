Verfolgungsjagd im Wald

Jäger überrollt Motorradfahrer mit Geländewagen

01.05.2018, 13:59 Uhr | dpa, AFP

Malerische Landschaft in Boizenburg: In einem Wald in der Nähe ist es zu einer Verfolgungsjagd gekommen – mit schwerwiegenden Folgen. (Quelle: Frank Pfaff/dpa)

In einem Wald in Mecklenburg-Vorpommern ist es zu einer lebensgefährlichen Verfolgungsjagd gekommen. Dabei ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Ein Jäger hat in einem Wald in der Nähe von Boizenburg in Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Geländewagen einen Motorcrossfahrer überfahren. Das 38 Jahre alte Opfer musste mit einem Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Hamburger Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizei in Rostock mit.

Jäger wollte Fahrer zu Rede stellen

Dem Jäger hatte es nach ersten Erkenntnissen missfallen, dass die beiden Männer mit ihren Motocross-Maschinen verbotenerweise die Waldwege in seinem Revier nutzten. Der 56-Jährige verfolgte sie demnach, um sie zur Rede zu stellen.

Dabei fuhr er zu dicht auf die hintere Maschine auf erfasste diese mit der Wagenfront. Der Motorradfahrer stürzte und wurde vom dem Geländewagen überrollt. Er wurde in ein Klinik in Hamburg gebracht.