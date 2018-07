Tragischer Unfall

Beim Einsatz vom Blitz getroffen: Polizistin gestorben

27.07.2018, 20:57 Uhr | AFP

Ein Blitz am Gewitterhimmel: Der thüringische Ministerpräsident drückte seine Betroffenheit aus. (Symbolbild) (Quelle: imago)

Sie stand während ihres Einsatzes unter Bäumen, als der Blitz sie traf: Eine Polizistin aus Thüringen ist nach einem Blitzschlag ihren Verletzungen erlegen.

Eine Thüringer Polizistin, die während eines Einsatzes von einem Blitz getroffen wurde, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Wie das Innenministerium in Erfurt mitteilte, starb die 24-Jährige knapp zwei Wochen nach dem Unglück in Sonneberg. Dort hatte sie während eines Einsatzes unter einer Baumgruppe gestanden, wo sie von einem Blitz getroffen wurde. Sie konnte zunächst zwar reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden, verstarb nun aber.

Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) zeigte sich bestürzt. Die Nachricht vom Tod der Beamtin erfülle ihn "mit tiefer Betroffenheit und Trauer", erklärte sein Ministerium.