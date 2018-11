"Unglaubliche" Bilder

Riesige Wasserhose trifft südwestliche Stadt Italiens

21.11.2018, 01:59 Uhr | aj, t-online.de

Eine Wasserhose vor der italienischen Hafenstadt Salerno: In Süditalien ist es am Dienstag zu mehreren Wirbelstürmen gekommen. (Quelle: Twitter/t-online.de)

Ein besonderes Phänomen hat im Süden Italiens für Aufregung gesorgt: Eine Wasserhose wie aus dem Blockbuster-Film Twister bewegt sich über das unruhige Meer auf einen Ferienort zu. Und auch in anderen Gegenden Italiens hat es heftig gestürmt.

In Italien kommt das Wetter nicht zur Ruhe: In den süditalienischen Regionen Kampanien, Kalabrien und Apulien hat es offenbar in den letzten Tagen gleich mehrere Tornados gegeben. Darüber berichteten Augenzeugen auf sozialen Netzwerken mit erschreckenden Bildern und Videos.



Ein schwerer Sturm am Dienstagnachmittag richtete Schäden im Handelshafen des Ferienortes Salerno an. Der Sturm habe Schiffscontainer wie Spielzeug durch die Luft wirbeln lassen, berichtete der Nachrichtensender Sky News. Zwei Hafenmitarbeiter wurden dabei offenbar leicht verletzt.

Viele Menschen dokumentierten das spektakuläre Ereignis mit Bildern und veröffentlichten es auf sozialen Netzwerken. Die Aufnahmen zeigen eine Wasserhose, aus einigen Kilometern Entfernung, vor der Provinzhauptstadt Salerno. "Unglaublich", kommentieren mehrere Zuschauer das Video, auf dem zu sehen ist, wie der säulenartige Wirbel sich langsam auf den Hafen der Stadt zu bewegt.

L'incredibile tromba d’aria che ha colpito il porto di Salerno martedì pomeriggio. Non ci sono feriti ma il fenomeno ha rovesciato diversi container. Risparmiata invece la parte privata del porto, dove sono ormeggiate le imbarcazioni più piccole. https://t.co/Y2MVIDyzQP pic.twitter.com/3mrgcarQdy — Corriere della Sera (@Corriere) November 20, 2018

In der Region Kalabrien kam es laut der Berichte gleich zu zwei Tornados. In der Stadt Cutro habe eine Wasserhose Land erreicht und mehrere Gebäude beschädigt, berichtet die Nachrichtenagentur ANSA. Am Bahnhof von Roccabernarda habe es einen Personenzug beinahe von den Gleisen gehoben. Durch den starken Wind und umherfliegende Gegenstände wurden Fenster der Zugwagen zerbrochen und einige der Insassen von Glassplittern verletzt.

Neben den heftigen Stürmen gab es in der Region zuletzt auch heftigen Regen mit lokalen Überschwemmungen. In sieben italienischen Regionen wurde laut "dasWetter.com" Unwetter-Alarm gegeben. Erst vor rund 3 Wochen habe es durch schwere Unwetter in Kalabrien 5 Todesopfer gegeben.