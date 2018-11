Die Geschichte Osnabrücks

Osnabrück - die Friedensstadt

Mit rund 160.000 Einwohnern zählt Osnabrück zusammen mit Hannover, Braunschweig und Oldenburg zu den vier größten Städten Niedersachsens. Der Flughafen Münster-Osnabrück sowie der Hafen Osnabrück als größter Güterumschlagplatz der Region sind wichtige wirtschaftliche Säulen der niedersächsischen Großstadt. Auch bekannt als Friedens- und Universitätsstadt ist Osnabrück ein kulturell und historisch bedeutendes Zentrum des Osnabrücker Landes, das unmittelbar an Nordrhein-Westfalen grenzt.

Zur Geschichte von Osnabrück

Die Geschichte der Stadt geht auf das 8. Jahrhundert zurück, als Karl der Große das Bistum Osnabrück gründete. Dank der günstigen Lage an einem Knotenpunkt alter Handelsstraßen konnte die ehemalige Missionszelle zu einem handelspolitischen Zentrum aufsteigen, das dem Oberstift Osnabrück unterstand. Zu Zeiten von Großbränden, Hexenverfolgungen und wiederkehrenden Pestepidemien im 16. und frühen 17. Jahrhundert erlebte die damals aufblühende Hansestadt wiederholt Rückschläge.

Im 19. Jahrhundert stand Osnabrück zeitweise unter der französischen Herrschaft von Napoleon I. Im Zuge des Wiener Kongresses im Jahr 1815 verlor die Stadt endgültig ihre Autonomie. Bis 1946 war Osnabrück Teil des preußischen Königreichs Hannover und erlebte zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs erneut tiefe Rückschläge, als die Stadt weitgehend durch Bombenangriffe zerstört wurde.

Zusammen mit dem benachbarten Münster war Osnabrück ein zentraler Verhandlungsort, an dem 1648 der Dreißigjährige Krieg durch die Verkündung des Westfälischen Friedens beendet wurde. 2015 wurde das über 500 Jahre alte Rathaus des Westfälischen Friedens mit dem ehrwürdigen Friedenssaal als Vermächtnis der langwierigen Friedensverhandlungen mit dem Europäischen Kulturerbe-Siegel ausgezeichnet.

Die seit den 1950er Jahren jährlich stattfindende Steckenpferdparade erinnert an den Ritt der Friedensboten und die Verbreitung der Friedensbotschaft in alle Landesteile. Heutzutage sind es die Viertklässler aller Osnabrücker Schulen, die an dem Ritt durch die Innenstadt mit ihren selbstgebastelten Steckenpferden teilnehmen. Die Vorbereitungen für das Traditionsfest dauern einige Wochen und finden im Rahmen der Projektarbeit zur Stadtgeschichte Osnabrücks statt.

Studieren in Osnabrück

Die im 17. Jahrhundert von Franz Wilhelm von Wartenberg gegründete Jesuitenuniversität nimmt zusammen mit der Hochschule Osnabrück eine wichtige Rolle im Leben vieler Osnabrücker ein. Beide prägen das gegenwärtige Stadtbild der Friedensstadt.

Das Schloss Osnabrück beherbergt die Universitätsleitung sowie die Verwaltung und ist auch für externe Besucher frei zugänglich. Im Schlossgarten, einem beliebten Treffpunkt vieler Studenten, werden regelmäßig Veranstaltungen wie das Schlossgarten-Open-Air oder das Open-Air-Kino organisiert.

Sehenswürdigkeiten

In der historischen Altstadt können Besucher die über 1200 Jahre währende Geschichte Osnabrücks hautnah erleben. Der zentralgelegene Markt, der von den Osnabrückern auch Marktplatz genannt wird, ist der ideale Ausgangspunkt für eine Entdeckungsreise durch die Innenstadt. Besucher können von dort aus die malerisch schönen Treppengiebelbauten, das historische Rathaus, die Marienkirche und den Dom St. Petrus bestaunen.

Die vom Markt ausgehende Heger Straße lockt ihre Besucher tagsüber mit einer Vielzahl an kunsthandwerklichen Geschäften und Galerien an. Abends erwacht die Einkaufsstraße durch kleine, urige Kneipen und Restaurants erneut zum Leben. Das Heger Tor-Viertel ist deutschlandweit für seine zahlreichen Steinwerke als Zeugen einzigartiger Wohnbaukunst bekannt. Besonders beliebt bei Touristen ist das Hotel Walhalla, ein architekturhistorisch bedeutendes Fachwerkhaus mit Charme.

Zu den weiteren Sehenswürdigkeiten zählen:

das Heger Tor

der Bucksturm

der Ledenhof

die historischen Friedhöfe

zahlreiche Innenstadtkirchen wie die Katharinen- und die Johanneskirche

Kulturelles Angebot und Veranstaltungen

Das Angebot an kulturellen Veranstaltungen lockt jedes Jahr Besuchermassen aus ganz Deutschland an. Die Maiwoche, bei der über 100 Musiker und Bands auf den zahlreichen Bühnen in der Innenstadt auftreten, zählt zu den beliebtesten Sommerevents der Stadt. Im Winter hingegen ist der historische Weihnachtsmarkt ein echtes Highlight für die ganze Familie. Hauptattraktion ist die weltgrößte funktionstüchtige Nussknacker-Spielfigur, die mit ihren sechs Metern Höhe für Weihnachtsstimmung sorgt. Auch andere Veranstaltungen wie der Katholikentag, der Jahrmarkt oder die Floh- und Wochenmärkte erfreuen sich großer Beliebtheit.

Für Kunst und Musikliebhaber bieten die zahlreichen Museen, Kino- und Theatervorstellungen sowie Musikfestivals ein buntes Unterhaltungsprogramm.

Besonders empfehlenswert sind:

das Felix-Nussbaum-Haus

das Kulturgeschichtliche Museum



die Kunsthalle Dominikanerkirche



das Erich-Maria-Remarque-Friedenszentrum



„Sommer in der Stadt“



„Filmpassage“ Osnabrück



die Osnabrücker Kulturnacht



Außerdem sorgen die zahlreichen Sportveranstaltungen der Stadt jederzeit für Abwechslung. Fußballfans können im Osnabrücker „Stadion an der Bremer Brücke“ bei den Heimspielen des Fußballvereins VfL Osnabrück mitfiebern.

Weitere beliebte Freizeitaktivitäten in Osnabrück

Wer dem Großstadtgetümmel für eine Weile entfliehen möchte, kann sich bei schönem Wetter in die grünen Ruheoasen der Stadt zurückziehen. Osnabrück, das von dem Geopark TERRA.vita umgeben ist, bietet dank der hervorragenden Lage zahlreiche Möglichkeiten. In der Innenstadt laden die Grünanlagen des Schlossgartens, der Bürgerpark und der Botanische Garten zum Entspannen ein. Die angrenzenden Wälder und der Rubbenbruchsee hingegen eignen sich für kleine Wander- und Reitausflüge.