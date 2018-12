MEINUNG"Heißzeit" – das Märchen von der Hitze

"Das Wort des Jahres ist blödsinnig"

Ein Dromedar in der Wüste: Bei so viel Fantasie wie die "Wort des Jahres"-Jury an den Tag legt, könnte es in womöglich bald auch in Deutschland so aussehen. (Quelle: blickwinkel/AGAMI/R.Martin)