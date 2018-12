Die Aussichten fürs Fest

Hier könnten Sie weiße Weihnachten erleben

22.12.2018, 18:07 Uhr | dpa

Weiße Weihnachten sind in Deutschland selten. Auch dieses Jahr. Wer sich in ausreichende Höhe begibt, könnte aber Glück haben. Auch für die anderen gibt es aber eine gute Nachricht.

Weiße Weihnachten können die Menschen in Deutschland in diesem Jahr wohl nur in höheren Lagen ab 600 Metern erleben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist mit Schneefall am Heiligabend nur an den Alpen sowie in den höheren Lagen der südlichen und östlichen Mittelgebirge zu rechnen.



Überall sonst setzt sich allmählich Hochdruckeinfluss durch und der Regen lässt nach. Im Norden kann sich auch mal die Sonne zeigen. Mit Werten zwischen 5 und 12 Grad wird es recht mild.





Jörg Kachelmann: Weiße Weihnachten sind ein Mythos



Zuvor wird es am Sonntag vor allem im Süden und Südwesten durchaus ungemütlich. Bis Montagmittag kann es dort länger anhaltend und teils kräftig regnen. Im Schwarzwald und an den Alpen muss dabei mit unwetterartigen Regenmengen zwischen 70 und 100 Litern pro Quadratmeter gerechnet werden.





An den Weihnachtsfeiertagen bleibt es oft trüb in Deutschland. Im Norden und Osten kann es leichte Schauer geben. Sonnige Abschnitte erwarten die Meteorologen nur im Südwesten und an den Alpen. Mit 3 bis 8 Grad wird es etwas kühler.