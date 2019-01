Unfall in Berlin

Mehrere Verletzte bei Kollision von Auto und Polizeitransporter

13.01.2019, 12:09 Uhr | AFP

Mehrere Menschen sind in Berlin bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Polizeibus verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen auf einer Kreuzung zusammen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Polizeitransporter sind in Berlin sieben Menschen verletzt worden. Der 24-jährige Pkw-Fahrer und eine 25-jährige Polizistin mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte.

Die beiden Fahrzeuge stießen in der Nacht zum Sonntag auf einer Kreuzung in Wilmersdorf zusammen, als der Fahrer eines Carsharing-Wagens nach links abbiegen wollte. Möglicherweise stand der 24-Jährige unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Ihm wurde Blut abgenommen, auch sein Führerschein wurde beschlagnahmt.