Alarm-App sprang an

Gasgeruch in Hamburg: Mehr als 100 Einsätze in der Stadt

30.01.2019, 11:00 Uhr | dpa

Projektion mit der Aufschrift "KATWARN": Mit der App wurden die Bewohner Hamburgs über den Gasgeruch in der Stadt informiert. (Archivbild) (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Wegen Gasgeruchs ist die Feuerwehr in Hamburg am Dienstagabend zu mehr als hundert Einsätzen ausgerückt. Die Ursache ist mittlerweile bekannt.

In Hamburg sind am Dienstag Einsatzkräfte wegen Gasgeruchs ausgerückt. Von etwa 18.30 Uhr an sei es im Stadtgebiet, vor allem nördlich der Elbe, zu "starken Geruchsbelästigungen" gekommen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Auch die Warn-App "Katwarn" wurde ausgelöst.



Es habe aber keine Gesundheitsgefahr bestanden, hieß es. Anwohner sollten Türen und Fenster trotzdem geschlossen halten. Die Feuerwehr rückte in dem Zusammenhang zu mindestens 110 Einsätzen aus. Überall seien Messungen durchgeführt worden – aber ohne Ergebnis, sagte der Sprecher.





Erst am späten Abend wurde der Einsatz beendet. Die Einsatzkräfte fanden die Ursache im Bereich des Köhlbrands, einem Teil der Elbe, wie die Feuerwehr in der Nacht mitteilte. Dort sei ein chemisches Nebenprodukt ausgetreten, das den fauligen Geruch verursachte.