Wetter in Deutschland

Schnee im Westen – Sonne im Osten

Junge Frau in Gelben Mantel Das Wetter in Leipzig mitte März Der Winter ist immer noch nicht vorbei (Quelle: imago)

Tief "Oskar" beschert dem Westen Deutschlands Schneefälle und Glätte. Zum Wochenende bewegt sich eine Warmfront auf Deutschland zu – die dreht nochmals am Wetter.

"Die Wetterlage in Deutschland ist komplex", sagt Dennis Schneider von der MeteoGroup gegenüber t-online.de. Soll heißen: Hier schneit es, dort scheint die Sonne. Tief "Oskar" bringt dem Westen Deutschlands am Abend und in der Nacht zu Donnerstag weitere Schneefälle und Glätte. "Autofahrer sollten im Berufsverkehr am Morgen vorsichtig sein", warnt der Experte. Das Tief ziehe von Westdeutschland in einem Bogen über Niedersachsen bis an die Ostsee.

Im Südosten und und Osten bleibt es am Donnerstag heiter und trocken. Die Temperaturen sinken in der Nacht zu Donnerstag überall unter Null. In Niedersachsen ist es mit ortsweise 0 Grad am wärmsten, am Alpenrand und im Erzgebirge gehen die Temperaturen auf -9 Grad runter.



Wochenende wieder mild und ungemütlich



Am Donnerstag herrschen in den Schneefallgebieten Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad, ansonsten 1 bis 4 Grad – am Oberrhein bis zu 5 Grad. Außerdem nähert sich von Südwesten her ein neues Tief. "Pirmin" bringt eine Warmfront mit, die für teils heftige Schneefälle und Regen sorgt.

In Teilen des Südwestens kann es außerdem zu gefrierendem Regen kommen – nämlich dann, wenn die Temperaturen unter Null gehen. "Wie genau der Verlauf der Front ist, ist noch nicht klar. Aber die Menschen sollten sich auf Glätte einstellen", so Schneider. Der Rest Deutschlands ist in Sachen Schnee und Glätte vorerst außen vor.





Mit der Warmfront kommen zum Wochenende auch wieder mildere Temperaturen nach Deutschland. Zwischen 1 und 8 Grad werden für Samstag erwartet. Mit der Heiterkeit ist es dann allerdings vorbei: "Es wird wie letztes Wochenende flächendeckend nasskalt und ungemütlich", sagt der Experte.