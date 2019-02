Schwieriger Rettungseinsatz

Überholmanöver kostet zwei Menschen das Leben

10.02.2019, 10:13 Uhr | dpa

Bei dem Versuch, einen Linienbus zu überholen, ist ein Transporter frontal mit einem Auto kollidiert. Zwei Menschen sind an ihren Verletzungen gestorben.

Der Versuch, einen Linienbus mit einem Transporter zu überholen, ist bei Nienburg tödlich geendet. Ein Mann und eine Frau starben, nachdem der Transporter frontal gegen ein entgegenkommendes Auto gefahren war, wie die Feuerwehr am Samstagabend mitteilte. Ein weiterer Wagen fuhr auf das Auto auf.



Die beiden Menschen im mittleren Fahrzeug "waren so massiv eingeklemmt, dass die Feuerwehr über 60 Minuten für die Rettung mit hydraulischem Rettungsgerät benötigte", heißt es in der Mitteilung. Kurz darauf seien sie jedoch an ihren schweren Verletzungen gestorben. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr, vier Notärzte, sechs Rettungswagen sowie die Polizei mit mehreren Streifenwagen im Einsatz.