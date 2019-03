Unfall in Bayern

Tauchschülerin stirbt im Silbersee

08.03.2019, 13:02 Uhr | dpa

Tragisches Unglück in Bayern: Im Silbersee ist eine Frau ums Leben gekommen. Sie hatte Tauchstunden genommen.

Beim Tauchen in einem See in Unterfranken ist eine 32-jährige Frau tödlich verunglückt. Die Polizei geht von einem Unfall aus, wie sie am Freitag auf Nachfrage mitteilte. Die Kriminalpolizei hatte zunächst ermittelt.

Die Tauchschülerin und ihr Tauchlehrer waren aus Hessen zu einem Tauchgang im Silbersee in Niedernberg (Landkreis Miltenberg) gekommen. Der Tauchlehrer entdeckte seine Schülerin kurz danach leblos im Wasser treibend. Sie starb anschließend im Krankenhaus.



Die Ergebnisse der Obduktion liegen noch nicht vor, aber die Polizei geht davon aus, dass die Frau ertrunken ist. Wie taucherfahren sie war, ist unklar. Der Unfall geschah am vorherigen Wochenende. Mehrere Medien hatten darüber berichtet.