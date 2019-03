Havarie vor Norwegen

Chaos auf dem Kreuzfahrtschiff – Video von Bord der "Viking Sky"

24.03.2019, 14:20 Uhr | rtr

Motorschaden: Kreuzfahrtschiff vor Norwegen in Seenot

Vor der norwegischen Küste ist ein Kreuzfahrtschiff in Seenot geraten. Die Szenen an Bord der "Viking Sky" wirken dramatisch: Möbel fliegen durch die Luft, Teile der Decke stürzen ein. (Quelle: t-online.de)

Norwegen: So dramatisch waren die Zustände an Bord des Kreuzfahrtschiffs in Seenot. (Quelle: t-online.de)