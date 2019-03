Deutschland

April-Wetter schon Ende März

Der Start in die neue Woche war nass und kalt. Doch der Regen lässt in den kommenden Tagen nach. Gegen Ende der Woche wird es wärmer. (Quelle: t-online.de)

Das Wetter stellt sich auf den April ein: Von Frost bis Frühling ist alles dabei. Sogar zu vereinzelten Schneeschauern kann es diese Woche noch mal kommen.

Der Frühling legt in den nächsten Tagen eine kleine Pause ein. Hoch "Irmelin", das von der irischen Westküste kommt, löst das Tief "Louie" allmählich ab. Den Wechsel aus Regen und Sonnenschein nimmt man in dieser Woche noch in großen Teilen Deutschlands wahr.

Am Dienstag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Vereinzelt kann es vom Nordwesten bis nach Sachsen hin etwas Regen geben. Sonst bleibt es eher trocken. Am Vormittag werden in den Alpen noch ein paar Schneeschauer erwartet. Die Temperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad. Am kältesten wird es im Mittelgebirge und auf der Schwäbischen Alb. Am Oberrhein kommt es sogar zu Spitzenwerten um die 11 Grad. Berlin mit 8 Grad und München mit 7 Grad bleiben im Mittelfeld.

Es wird heiter bis locker bewölkt

Mitte der Woche geht der Regen langsam zurück. "Es kann lokal Richtung Norden und Osten noch ein paar Tropfen geben", erklärt Alexander Rudolph von der MeteoGroup zu t-online.de. Es bleibt weiterhin bedeckt. Der Süden kommt nur noch auf 5 Grad, im Gegensatz zum Niederrhein, wo milde Temperaturen von 13 Grad erwartet werden. In Berlin gibt es 10 Grad und in München 7 Grad.

Der Donnerstag ist heiter bis locker bewölkt. Temperaturen zwischen 7 bis 16 Grad werden erwartet. Richtung Sachsen, südliches Bayern und Bayerischer Wald bleibt es kühler. Dort klettern die Temperaturen nur auf 7 bis 10 Grad. Das Gebiet rund um den Oberrhein kann sich über sonnige 16 Grad freuen. Berlin mit 11 bis 12 Grad und München mit 10 Grad erreichen wieder den Mittelwert.

Spitzenwerte von bis zu 20 Grad



Pünktlich zum Wochenende wird es wärmer. "Vor allem der Westen wird vom guten Wetter profitieren. Mit dem Hoch stellen sich verbreitet trockene Verhältnisse ein", so Rudolph zu t-online.de. Besonders der Südwesten besticht durch Sonne und Heiterkeit. Der Tiefswert liegt im Erzgebirge, am Alpenrand und in den Mittelgebirgslagen bei 8 Grad. Am wärmsten wird es mit 18 Grad am Hochrhein. Berlin kommt auf 15 Grad und in München wird es mit 12 bis 13 Grad ein bisschen kälter.





Am Samstag kann sogar am Rhein der Spitzenwert von milden 20 Grad erreicht werden. Doch die Freude hält nicht lange an: Am Sonntag wird es wieder mit vereinzelten Regenschauern wechselhaft. Im Norden bleibt es mit 8 bis 11 Grad kühler und auch im Süden scheint es mit 11 bis 16 Grad nicht besonders warm zu werden.