Suche nach Verletzten in Brasilien

Fähre rammt Pfeiler – Brücke stürzt ein

07.04.2019, 11:41 Uhr | dpa

Brasilien: Über dem Fluss "Moju" war am Samstag eine Brücke zusammengebrochen, nachdem ein Schiff mit einem der Brückenpfeiler kollidiert war. (Quelle: Reuters)

Pfeiler gerammt: Boot bringt Brücke in Brasilien zum Einsturz

Eine Fähre rammt in Brasilien einen Brückenpfeiler, daraufhin stürzen Teile der Brücke ein. Zwei Autos werden bei dem Unglück mit in die Tiefe gerissen.

Im Norden Brasiliens ist eine Brücke teilweise eingestürzt. Noch unklar war, wie viele Menschen verletzt wurden und vermisst werden. Auslöser des Unglücks am Fluss Moju im Bundesstaat Pará war ein Fährunfall. Das Schiff habe am frühen Samstagmorgen einen der massiven Pfeiler gerammt, daraufhin sei ein Teil der Flussüberführung ins Wasser gestürzt, berichtete das brasilianische Nachrichtenportal "globo.com" am Samstag (Ortszeit).

Aufnahmen zeigten die gewaltige Lücke, die anstelle des Mittelstücks über dem Fluss klaffte. Dem Bericht zufolge erstreckt sich die Brücke 868 Meter über den Moju. Der Gouverneur des Bundesstaates Pará, Helder Barbalho, berichtete, dass laut Augenzeugen zwei Kleinwagen ins Wasser gestürzt sein sollen, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Brücke befunden hätten. Laut "globo.com" waren verschiedene Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr mit Schiffen und Hubschraubern vor Ort, um die Unglücksstelle zu untersuchen.







Die Brücke ist Teil einer Überlandstraße und eine wichtige Verbindung zwischen der Hauptstadt des Bundesstaates, Belém, und Orten im Landesinneren.