Vorfall in Baden-Württemberg

Mann mit Samurai-Schwert löst Polizeieinsatz aus

07.04.2019, 08:58 Uhr | dpa

Samurai-Schwert: In Deutschland ist es legal, Samuari-Schwerter als Dekoration zu nutzen. Der Kauf eines solchen Schwertes löste in Göppingen einen Polizeieinsatz aus. (Quelle: imagebroker/imago images)

Ein 22-Jähriger kaufte in Göppingen ein Samurai-Schwert. Dann ging er mit der Waffe weitere Einkäufe erledigen, Passanten alarmierten die Polizei.

Für reichlich Aufregung hat ein 22 Jahre alter Mann in Göppingen gesorgt, weil er nach dem Kauf eines Samurai-Schwertes noch weitere Einkäufe mit der Waffe erledigte. Es handelte sich bei dem Schwert um eine für Dekorationszwecke legale Waffe, sagte ein Polizeisprecher.



Beunruhigte Mitbürger hatten am Freitag aber die Polizei verständigt, weil der junge Mann mit dem Schwert durch einen Laden lief. Bei der Polizeikontrolle gab er an, sich das Schwert zuvor in einem Waffengeschäft gekauft zu haben.





Obwohl man eine Dekowaffe nicht in der Öffentlichkeit mit sich führen darf, ist das Nach-Hause-Bringen der Anschaffung natürlich erlaubt. Somit tat der Mann nichts Illegales, nur sei die Reihenfolge seiner Einkäufe natürlich sehr ungeschickt gewesen, so der Polizeisprecher.