Arzt holt lebendige Bienen aus dem Auge einer Frau

Unter dem Lid ragte ein Beinchen hervor: In Taiwan hat ein Arzt vier giftige Insekten im Auge einer Frau entdeckt. Die Patientin hatte Glück – weil sie sich die Augen nicht gerieben hatte.

Ein Arzt in Taiwan hat vier lebendige giftige Mini-Bienen in dem Auge einer Patientin gefunden. Die Frau war wegen des geschwollenen Auges in die Praxis gekommen, ohne etwas von den Tieren zu ahnen. Der Arzt entdeckte dann die nur wenige Millimeter großen Insekten.

Die 29-jährige Patientin hatte Ende März ein Grab auf einem Friedhof gepflegt, als ihr eine Windböe ins Gesicht blies. Als ihr Auge anschwoll und juckte, ging sie zum Arzt.

