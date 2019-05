Gebäude unbewohnbar

Baukran stürzt in Schleswig-Holstein auf Wohnhaus

17.05.2019, 10:24 Uhr | AFP

Feuerwehr-Rettungswagen mit Blaulicht (Symbolbild): Ein Baukran ist in Schleswig-Holstein auf ein Gebäude gestürzt und hat großen Schaden verursacht. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

In Schleswig-Holstein musste ein Gebäude evakuiert werden. Ein Baukran war auf das Wohnhaus gestürzt. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.

Ein Baukran ist im schleswig-holsteinischen Wedel auf ein Wohn- und Geschäftsgebäude gestürzt und hat großen Schaden verursacht. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstag niemand, teilte die Feuerwehr Pinneberg mit. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Die 18 Bewohner kamen in der Nacht bei Verwandten oder in Notunterkünften unter.





Erst in der Nacht zu Freitag sei es gelungen, den Kran zu entfernen, erklärte die Polizei. Für die Bergung habe er gesichert werden müssen, anschließend wurde er zerlegt. Ein weiterer Kran hob Teile aus dem Gebäude. Wann die Bewohner in das Haus zurückkehren können, blieb unklar. Auch zur Schadenshöhe und zur Unfallursache lagen zunächst keine Informationen vor.