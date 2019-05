Video zeigt Unglück in China

Jagdbomber stürzt senkrecht zu Boden

21.05.2019, 16:11 Uhr | t-online.de, sth

Ein Jagdbomber fällt geradewegs vom Himmel, nicht weit von einer Wohnsiedlung entfernt. Beim Aufprall gibt es eine große Explosion. Das zeigt ein Video aus der chinesischen Provinz Shandong.

In der chinesischen Provinz Shandong ist ein Jagdbomber abgestürzt. In einer geraden Linie raste er auf den Boden zu. Nach dem Aufprall explodierte die Maschine. Danach zogen dicke Rauchwolken durch die Luft. Den Moment des Crashs filmte eine Sicherheitskamera.

Das Video zeigt einen Absturz am vergangenen Samstag. User haben es über das soziale Netzwerk Weibo in China verbreitet, berichtete die französische Internetseite "East Pendelum" vom Luftfahrtingenieur Henri Kenhmann. Zu sehen sei der Absturz von einem Jagdbomber des Typs JH-7, der in der Stadt Weihei abgestürzt ist.

#BREAKING



📹 | Footage from the residential area in #China's Weihei shows the crash site of the JH-7 fighter bomberpic.twitter.com/waqdjAOjZy — EHA News (@eha_news) May 19, 2019

Piloten haben den Absturz wohl überlebt

Die Piloten konnten offenbar rechtzeitig aus der Unglücksmaschine abspringen, hieß es auch in anderen Berichten. Ein Video zeigt den Fallschirm eines Piloten, der in einer Stromleitung hängt.







Dies sei der 13. bekannte Vorfall mit einem JH-7 seit dem Jahr 1994, schrieb Luftfahrtingenieur Henri Kenhmann. Fünf der verunglückten Maschinen gehörten der chinesischen Marine, fünf der Luftwaffe.